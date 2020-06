Uefa predlaga podaljšanje prestopnega roka

Evropska nogometna zveza (Uefa) je priporočila, da se poletni prestopni rok podaljša do 5. oktobra. Uefa je danes po zasedanju izvršnega odbora sporočila, da je za to dobila prošnje številnih nacionalnih zvez. Klubi v ligi prvakov in evropski ligi morajo igralce za sezono 2020/21 registrirati do 6. oktobra.