Meyer je obenem priznal, da končne odločitve glede gledalcev vodstvo Uefe še ni sprejelo. Gotovo pa bodo morali prireditelji upoštevati protokole in navodila Uefe za izvedbo tekmovanj.

»Tekmovanja Uefe temeljilo na njenih pravilih. Tako nihče ne more dovoliti polnih tribun na teh tekmah navkljub priporočilom Uefe,« je bil jasen Meyer in Srbijo ter Belorusijo označil kot državi, ki pripravljata tekme pred polnimi stadioni.

Meyer je vodil tudi posebno skupino, ki je pripravila stroge higienske protokole za začetek bundeslige sredi maja, ki so bile nekakšen model, po katerem so se nadaljevala tudi številna druga prvenstva po Evropi.

Dejal je, da bodo v Nemčiji ligaška tekmovanja gotovo še nekaj časa potekala pred praznimi tribunami. Po njegovih besedah to sicer ne more iti v nedogled, kljub temu pa še nekaj časa stadioni ne bodo polni in bodo veljale omejitve tudi za navijače.

Nemški zdravnik je pojasnil, da je zaradi zelo zapletenih in med državami neprimerljivih zdravstvenih razmer veliko lažje pripraviti tekmovanja zgolj na nacionalnih ravneh. To velja tudi za avgustovski tekmovanji v ligi prvakov na Portugalskem in evropski ligi v Nemčiji, ki bosta prav tako potekali v eni državi in z omejenim številom ekip.