V poročilu, ki ga je izdalo podjetje Nielsen Sports, so se vrnitve nogometa na španske zelenice najbolj razveselili v Afriki, kjer je gledanost tekem la lige od 11. junija poskočila za kar 73 odstotkov. Odstotek nižjo rast gledalcev so zabeležili v Aziji, v Evropi pa je gledanost najboljših klubov z Iberskega polotoka višja za 56 odstotkov. Zanimivo, med evropskimi državami španski nogomet po novem najraje spremljajo v Belgiji, kjer se je prvenstvo že zaključilo. Tam je gledanost višja za 130 odstotkov, poroča tiskovna agencija Reuters. Ta dodaja, da so precej skromnejšo rast gledanosti zabeležili v Španiji– le 12-odstotno.

»Zelo smo zadovoljni z rastjo in številkami, ki jih dosegajo tekme la lige v mednarodnem prostoru. Vedeli smo, da so navijači že težko pričakovali in se veselili razvedrila, ki ga nudimo,« je dejal direktor za trženje pri la ligi Oscar Mayo.

V prvem krogu po trimesečnem premoru je sicer največ zanimanja med televizijskimi gledalci požela tekma med Realom Madridom in Eibarjem (3:1), na drugem mestu je pristal obračun Mallorce in Barcelone (0:4), na tretjem pa mestni derbi Seville in Reala Betisa (2:0).