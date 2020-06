Pri kraljevem klubu so se odločili, da pohitijo s prenovo svojega stadiona. Ker so predvidevali, da bodo zaradi pandemije koronavirusa igrali pred praznimi tribunami, so se odločili, da bodo do zaključka prvenstva nastopali na pomožnem objektu Estadio Alfredo di Stefano v Valdebebasu na obrobju mesta. zdaj pa jih je presenetila odločitev vlade, ki je naznanila, da bi lahko že konec meseca prižgala zeleno luč in klubom dovolila ogled tekem v omejenem številu.

To posledično pomeni, da bi njihov največji tekmec Barcelona lahko na svojem Camp Nou igrala pred okoli 30.000 gledalci, medtem ko Real na objekt v svojem trening centru ne bi smeli dovoliti vstopa več kot 1800 obiskovalcem. Pri iskanju rešitve, jim je sedaj na pomoč priskočil kar predsednik mestnega tekmeca Atletica Enrique Cerezo, ki je Realu v uporabo ponudil lasten stadion Wanda Metropolitano. »Nihče ne sme dvomiti, da nismo pripravljeni pomagati Realu Madridu,« je dejal prvi mož drugega največjega nogometnega kluba iz španske prestolnice.

Kot poroča tiskovna agencija Reuters, bi se Atletico s tem oddolžil španskim podprvakom, ki so se z identično gesto izkazal v sezoni 1996/1997, ko zelenica na Vicente Calderonu ni bila v igralnem stanju.