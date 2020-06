V mreži predstavnikov navijačev iz 27 držav so dejali, da je koronska kriza pokazala, da so navijači najbolj pomemben del nogometa. »Zato je pomembno, da vodilni predstavniki zvez navijače vključijo v razprave, ki bodo določile dolgoročno prihodnost nogometa,« je zapisala tiskovna agencija AFP.

Nogomet se mora po mnenju navijačev drastično spremeniti, predstavniki pristašev te igre pa morajo biti vključeni v razprave na lokalni, državni in mednarodni ravni, so še zapisali v izjavi.

Zavzemajo se predvsem za spremembe sodelovanja med vladnimi strukturami ter zvezami in klubi, obenem pa zahtevajo tudi spremembo finančnih predpisov.

V izjavi so se dotaknili tudi varne vrnitve gledalcev, ki so izvzeti iz razprav o zaščitnih ukrepih ter zagotavljanju varnosti v času izrednih razmer. Moti jih tudi umetno vzpostavljanje vzdušja v nekaterih prvenstvih, s čimer se zmanjšuje pomen pristnih nogometnih navijačev na stadionih.

»Vrnitev 'normalnega' ni mogoča. Potrebne so sistemske spremembe, da bi nogometni model postal vzdržen od vrha do dna nogometne piramide. Navijači smo pripravljeni odigrati svojo vlogo pri oblikovanju teh sprememb,« so še zapisali.

Med podpisniki izjave so bile pomembne skupine navijačev iz Anglije, Francije, Nemčije, Španije in Nizozemske, ki so vse pozvale k dialogu z več interesnimi skupinami.