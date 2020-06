Najmanj dve osebi sta bili v četrtek zvečer prepeljani v vukovarsko bolnišnico, potem ko sta se med seboj spopadli navijaški skupini Partizana in zagrebškega Dinama v vukovarski četrti Borovo Naselje. Kot so sporočili iz vukovarske policijske uprave, je do pretepa prišlo okoli sedme ure zvečer v bližini enega od tamkajšnjih lokalov.

»Kolikor nam je znano, so se spopadli navijači skupine Bad Blue Boys in Grobarjev v bližini gostinskega objekta v Vukovarju. Vemo, da sta bili v pretepu poškodovani dve osebi, ki sta bili nato prepeljani v bolnišnico, ne pa tudi, ali so njune poškodbe lažje ali težje narave,« je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal tiskovni predstavnik policije Dragoslav Živković.

Policija je sicer aretirala več oseb, preostale udeležence v pretepu pa še vedno išče. »Bili smo pripravljeni na spopad navijačev, saj vemo, da bodo Bad Blue Boys konec tedna v Vukovarju organizirali turnir v malem nogometu. Zaradi tega smo prejeli številne pozive meščanov,« je še dodal Živković.

Po besedah očividcev je v navijaškem pretepu sodelovalo okoli 20 oseb, ki so bili opremljeni z baklami, palicami in drugimi nevarnimi predmeti.