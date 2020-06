Ko ostaneta le še župnija in gasilski dom

Posočje je v zadnjih tridesetih letih izgubilo desetino prebivalstva, Pomurje šestino. Tako kot so od tam selili delovna mesta bližje centrom Slovenije, tako so odhajali tudi ljudje. Tudi državne institucije so na obrobju umikale urade, zmanjševale število zaposlenih in redčile urnike, ko so bile javne storitve dostopne ljudem.