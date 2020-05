V normalnih časih je za rokometaše mesec maj eden najbolj pomembnih v sezoni, v tem obdobju so na sporedu ključne tekme na domačem in mednarodnem prizorišču. Epidemija novega koronavirusa je njihova življenja povsem postavila na glavo, po rahljanju ukrepov pa se počasi vračajo v običajen ritem.

Na prvem skupnem reprezentančnem treningu izmed vseh evropskih držav so jih sprejeli vsi najvidnejši člani zveze, kot so predsednik Franjo Bobinac, podpredsednika Boštjan Kozole in Bor Rozman, generalni sekretar Goran Cvijić, direktor reprezentance Uroš Mohorič in mnogi drugi.

Prva resna preizkušnja šele jeseni

Slovenski rokometni prvokategorniki današnji trening na Kodeljevem niso opravili v najvišji prestavi, niti ni bi na sporedu v takoimenovanem tednu Evropske rokometne zveze (EHF), tako da so prav vsi varovanci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa, ki je v Ljubljano pripotoval v ponedeljek z letalsko linijo na relaciji Koebenhavn-Frankfurt-Zagreb, potrebovali posebno dovoljenje od svojih klubskih delodajalcev.

Od povabljenih igralcev so manjkali Dean Bombač, Matej Gaber in Klemen Ferlin, drugi pa so se odzvali vabilu. Pod vodstvom Vranješa so vadili vratarji Urban Lesjak, Urh Kastelic in Rok Zaponšek, krilni igralci Darko Cingesar, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Mario Šoštarić, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Igor Žabić ter zunanji igralci Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Žiga Mlakar, Rok Ovniček in Miha Zarabec.

Vsi omenjeni igralci - v razširjenem naboru so tudi Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, Vid Kavtičnik in še nekateri drugi igralci - bodo prvo resno preizkušnjo imeli jeseni, ko se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. Tekmece v tem tekmovanju bodo dobili po žrebu, ki bo 16. junija na Dunaju. Januarja prihodnje leto bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v Egiptu, med 12. in 14. marcem prihodnje leto pa se bodo v Berlinu z Nemci, Švedi in Alžirci pomerili v kvalifikacijah za eno leto prestavljene poletne olimpijske igre v Tokiu.

»Imel sem željo, da se znova srečam s svojimi varovanci in se z njimi pogovorim o načrtih v bližnji prihodnosti. V tem kratkem obdobju bom z njimi opravil še nekaj pogovorov glede naše zadnje akcije na januarskem evropskem prvenstvu, vse v želji, da naredimo korak naprej,« je uvodoma dejal Vranješ.