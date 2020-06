Policisti pijače s čudnim okusom niso izpili do konca, a so kljub temu potrebovali takojšnjo medicinsko pomoč. Sicer so še vedno na zdravljenju v bolnišnici, a se pričakuje, da bodo povsem okrevali.

Namerna zastrupitev?

Z newyorške policije so sporočili, da so takoj po incidentu pričeli s preiskavo, ki pa še ni zaključena. Za zdaj domnevajo, da ni šlo za poskus zastrupitve, pač pa da je pri čiščenju naprave za pripravo mlečnih napitkov nekaj varekine ostalo v ceveh. Povsem nasprotno stališče pa ima policijski sindikat, v katerem so prepričani, da je policiste nekdo namerno zastrupil. Na svoji spletni strani so objavili opozorilo vsem policistom, da naj bodo med službo zelo previdni pri konzumiranju hrane in pijače. Predsednik sindikata vidi povezavo med napadom na policiste in protesti prosti policijskemu nasilju in rasizmu, ki se zadnje tedne vrstijo po vseh ZDA. »Če newyorški policist ne more zaužiti obroka, ne da bi se bal zastrupitve, je to dokaz, da se je okolje, v katerem delujemo, poslabšalo do kritične meje,« je še dejal predsednik sindikata.

Kmalu po dogodku so iz verige Shake Shack sporočili, da so »pretreseni zaradi dogodka« ter da sodelujejo s policijo. Kasneje so še dodali, da so olajšani ob novici, da se policisti počutijo bolje ter še enkrat zapisali, da s policijo sodelujejo pri preiskavi. Reakcije na zaužitje varekine sicer vključujejo (odvisno od količine in koncentracije) siljenje na bruhanje, bolečine v ustni votlini in grlu, bolečine v želodcu ter bruhanje. Če se simptome ignorira, pride do trajnih poškodb prebavne cevi in notranjih organov, v skrajnih primerih tudi do smrti.