Sprva miroljuben protest v središču mesta Albuquerque v Novi Mehiki se je sprevrgel v nasilen obračun, v katerem je bil ustreljen moški, ki bi naj bil v kritičnem stanju. Množica protestnikov je želela odstraniti spomenik »La Jornada«, ki v čast konkvistadorju Don Juanu de Oñateju stoji pred muzejem v starem mestnem jedru. Razmere so se zaostrile, ko so protestniki začeli napadati spomenik, skupina težkooboroženih pripadnikov paravojaške milice, ki se je oklicala za Novomehiško civilno gardo, pa ga je skušala zaščititi. »Čeravno še nimamo vseh informacij o včerajšnjem dogodku, lahko rečem, da sem zgrožena nad poročili o nasilju. Oboroženi posamezniki, ki so se prišli razkazovat, so bili tam z enim namenom: groziti protestnikom,« je dejala guvernerka Lujan Grisham in dodala, da gre za nesprejemljivo dejanje. Kmalu po incidentu se je oglasil tudi župan Tim Keller, ki je v tvitu obsodil nasilje in zapisal, da bo mesto z namenom zagotavljanja varnosti odstranilo spomenik.

Very tense scene in Albuquerque right now. Shots fired, a guy on the ground. Militia members still w/ rifles pic.twitter.com/IYhBr9egFB — Simon Romero (@viaSimonRomero) June 16, 2020