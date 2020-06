Hokejski klub Olimpija je po tednu dni pogajanj z vodstvom odprtega prvenstva Avstrije blizu vrnitve v mikavno tekmovanje štirih dežel. O možnostih selitve slovenskih prvakov pod žaromete lige EBEL, ki se bo v novi sezoni po zamenjavi glavnega sponzorja imenovala liga BAHEL, smo nedavno že pisali.

Vodstvo ljubljanskega kluba, ki mu predseduje Miha Butara, z avstrijskimi partnerji poskuša doseči dogovor o (ne)plačilu pristojbine, ki znaša okoli 300 tisoč evrov. Po naših informacijah bi lahko obe strani že ta teden dosegli kompromis, po katerem bi Olimpija plačala pristojbino v celoti kot ostali klubi, liga pa bi tivolskemu kolektivu pokrila stroške sojenja za vse tekme. Olimpija je v ugodnem položaju, saj je večina klubov naklonjena vrnitvi slovenskega predstavnika, ki je pod drugim pravnim subjektom med letoma 2007 in 2017 že nastopal v najvišjem regijskem tekmovanju, a nato zaradi finančne nediscipline končal v stečaju. Naši viri pravijo, da je sprejetje dogovora med ligo in Olimpijo realen scenarij tudi zaradi dejstva, da ljubljanski klub v primeru vstopa v tekmovanje ne bo imel nobenega dobička od televizijskih pravic. Lahko se zgodi, da bo enajsterica klubov do konca tedna tudi formalno odločala o prihodu Olimpije v ligo BAHEL. Za sprejetje novega kluba je potrebna dvotretjinska podpora udeležencev.

Liga BAHEL združuje predstavnike štirih držav. Avstrijo zastopajo KAC, Beljak, Dunaj, Linz, Salzburg, Gradec, Dornbirn in Innsbruck, iz Madžarske prihaja Sapa Fehervar, iz Italije Bolzano, novinec v tekmovanju pa je slovaški klub Bratislava. Če se Olimpija ne bo pridružila najboljšim klubom v regiji, bo septembra četrto sezono zapored nastopala v drugorazredni alpski ligi.