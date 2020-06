Hokejisti Olimpije so se po treh sezonah v alpski ligi znašli v resni igri za vrnitev v najmočnejše regijsko tekmovanje pod okriljem avstrijske hokejske zveze. Večina klubov v EBEL z direktorjem tekmovanja Christianom Feichtingerjem na čelu je naklonjena vrnitvi Olimpije, ki je z drugim pravnim subjektom desetletje relativno uspešno nastopala pod žarometi mikavne lige. Ni izključeno, da se bo tivolski kolektiv že v prihodnji zimi pridružil odprtemu avstrijskemu tekmovanju, ki mrzlično išče dvanajstega člana.

Previdna drža Olimpije

Olimpijo najbolj ovira plačilo pristojbine za članstvo v ligi, ki skupaj z bančno garancijo znaša okoli 400 tisoč evrov, kar predstavlja večji del dosedanjega letnega proračuna kluba. »Prehiter skok v višje tekmovanje, ki zahteva večje finančne in organizacijske napore, bi lahko pod vprašaj postavil delovanje kluba,« dodajajo v vrhovih kluba. Previdna drža slovenskih prvakov izhaja tudi iz dosedanjih izkušenj, saj je stara Olimpija ravno v EBEL zaradi finančne nediscipline neslavno pristala v stečaju. Potem ko je tivolski klub na sedež lige sporočil, da si v tako negotovih časih za šport ne more privoščiti plačila obvezne pristojbine v višini 300 tisoč evrov, je vodstvo EBEL na včerajšnji telekonferenci za teden dni podaljšalo rok za pogajanja.

In kakšen bo izkupiček? Ljubljančani imajo ugodno izhodišče, saj liga bolj potrebuje Olimpijo kot obratno. Slovenski predstavniki se bodo po naših informacijah pogajali za popolno odpravo pristojbine, ki je bila doslej obvezna za vse klube. Rezervni scenarij Olimpije je ohranitev statusa v alpski ligi, kjer bi klub poskušal izboljšati temelje za odločnejši preboj med avstrijsko elito čez leto dni. Novi športni direktor Jože Kovač je med koronakrizo osvežil moštvo in v tivolsko garderobo vrnil reprezentanta Žigo Panceta, ki je postal zvezda prestopnega roka. Potem ko sta na Jesenice odšla obetavni vratar Žan Us in napadalec Žan Jezovšek, je Olimpija poskrbela, da se njuna odsotnost ne bo preveč poznala. Reprezentančna soigralca Aleksandar Magovac in Tadej Čimžar veljata za okrepitvi z dodano vrednostjo, finski vratar Paavo Hölsä pa je po treh letih postal prvi tujec, ki bo zaigral v zelenem dresu. Ljubljančani so priporočilo zanj dobili iz Celovca, kamor se odpravlja dosedanji tivolski trener vratarjev Andrej Hočevar. Hölsä je nazadnje branil v drugi finski ligi in imel zaradi nižje rasti skromnejše možnosti za preboj v močnejše tekmovanje.