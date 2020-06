Evropska zveza EHF je 32 reprezentanc, ki bodo sodelovale v kvalifikacijah za Euro 2022, pred žrebom razvrstila v štiri bobne. V prvem, v katerem so nosilci skupin, je tudi Slovenija, reprezentance iz posameznih bobnov pa se ne morejo srečati med seboj. Slovenci bodo tako dobili po enega tekmeca iz preostalih treh bobnov, na EP pa se bo uvrstilo 20 ekip: po dve najboljši iz vsake od osmih skupin in še štiri najboljše tretjeuvrščene. Kvalifikacije se bodo začele novembra letos, končale pa šele maja 2021.

Slovenski rokometaši pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa, ki so bili četrti na letošnjem EP v Avstriji, na Švedskem in Norveškem, ne bi smeli imeti težav v boju za 13. nastop na prvenstvih stare celine. To potrjujejo tudi besede orjaka Blaža Blagotinška, krožnega napadalca Veszprema, ki je bil pred dnevi drugič zapored izbran za najboljšega obrambnega igralca lige prvakov: »Težko rečem, katere reprezentance bi izbral. A mislim, da smo boljši od vseh.«

Blagotinšek je nato le izbral Srbijo (2. boben), BiH (3.) in Ferske otoke (4. boben), zanimive pa so tudi želje preostalih 17 reprezentantov. Iz drugega bobna se jih je največ odločilo za Avstrijo (6, Srbija in Črna gora po 5, Nizozemska in Belorusija po 1), kar je Blagotinškov klubski soigralec Gašper Marguč pojasnil z besedami: »Avstrije si želim predvsem zaradi snidenja z Alešem Pajovičem, njihovim selektorjem, našim rojakom in mojim someščanom iz Celja.« Iz tretjega bobna si največ Slovencev želi BiH (7), po trije Belgijo in Litvo, dva Poljsko, po eden pa Latvijo, Romunijo in Švico.

Iz zadnjega bobna so pričakovano najbolj zaželeni Ferski otoki (8), za njimi Italija (4). Med tistimi, ki bi si izbrali Italijo, je tudi kapetan Vid Kavtičnik. Glede na to, da Slovenijo poleg kvalifikacij za EP 2022 naslednje leto čakajo še januarsko SP v Egiptu, marčevske kvalifikacije v Berlinu za OI v Tokiu in morebiten nastop na Japonskem, je Vid Kavtičnik (želi se pomeriti še z Avstrijo in Švico) odločitev utemeljil takole: »Ker nas čaka zelo zgoščen in naporen ritem reprezentančnih tekem, bi rad vsaj v teh kvalifikacijah igral proti reprezentancam, ki s seboj ne prinašajo še zelo dolgih in utrujajočih gostovanj.«