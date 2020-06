Kdo bo odpustil tistim, ki vejo, kaj delajo

Ko je še bila epidemija, sem sodelovala v enem od tistih hecnih improviziranih klepetov prek spleta, ki so skušali nadomestiti sestanke v živo. Govora je bilo o kmetijstvu. Sodeloval je tudi nekdo z ministrstva, v resnici ni važno, kdo, a oseba je bila še kar pomembna. Rekla je: »Zaradi epidemije se bo prehodno obdobje do uvedbe nove skupne kmetijske politike podaljšalo, najbrž kar do leta 2023. Ni še znano, kakšne bodo metode dela v prihodnosti, zato bomo do nadaljnjega sledili tej taktiki: delali bomo z novim denarjem, a po starem.«