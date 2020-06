Oh, moj Bog – rekviem za nesrečnike

Na začetku je bila beseda. Na začetku je bilo trpljenje. In na začetku je bilo vprašanje križanega junaka: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? V teh časih in v tem prostoru je treba tragično in neodgovorjeno vprašanje iz evangelijev malo obogatiti. Na primer: Moj Bog, katerikoli si že ustvarjal in kreiral tale naš košček zemlje, zakaj si bil tako krut? Zakaj si na enem mestu zbral toliko nesrečnikov? Kako ti je uspelo na skoraj milimetrskem ozemlju Evrope na kup zmetati toliko nesrečnih duš? Kaj za vraga te je tako ujezilo, da si vse nesrečnike zemeljske poloble stlačil na ta mali zemeljski raj?