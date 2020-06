Prvi krog španskega nogometnega prvenstva po trimesečni prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa ni postregel presenečenj. Največja pretendenta za naslov Barcelona in Real Madrid sta vpisala prepričljivi zmagi, znova pa je spodrsnilo Atleticu slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, ki je na gostovanju v Bilbau le remiziral (1:1) in ostaja izven mest, ki prinašajo igranje v elitni ligi prvakov.

Sodeč po prikazani predstavi proti Mallorci dolg premor ni prišel do živega prvemu zvezdniku Barcelone Lionelu Messiju. Argentinec je k visoki zmagi svojega moštva s 4:0 prispeval dve asistenci in zadetek, ki je bil že njegov dvajseti v sezoni. Šestkratni dobitnik zlate žoge je najmanj dvajset prvenstvenih golov v posamezni sezoni zabil že dvanajstič zapored, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu. Doslej je na 475 prvenstvenih tekmah sicer vpisal 439 golov – največ v sezoni 2011/2012, ko je nasprotnikovo mrežo zatresel kar petdesetkrat.

Le en dober polčas pa je bil dovolj, da je zmago s 3:1 proti Eibarju vpisal Real Madrid. Nogometaši trinajstkratnih evropskih prvakov so vse tri gole dosegli v prvem delu, za preveč sproščeno predstavo v drugem pa si prislužili grajo Zinedina Zidana. Ta je v nedeljo postal tretji trener, ki je kraljevi klub vodil na vsaj 200 tekmah, od Francoza pa sta uspešnejša le legendarna Miguel Muñoz (605 tekem) in Vicente del Bosque (246). »V drugem polčasu nam je bilo težko. Morda fizično še nismo na želeni ravni,« je dejal Zinedine Zidane, ki je s svojimi igralci tekmo igral pred praznimi tribunami stadiona Alfredo di Stefano, saj Santiago Bernabeu prenavljajo. »To je bilo za nas nekaj povsem novega, vendar se moramo privaditi,« je še povedal 47-letnik.

Nove tri točke je v nemškem prvenstvu vpisal Bayern München, ki je dobil derbi z Borussio Mönchengladbah. Bavarci so bili boljši z 2:1 in vpisali deseto zaporedno zmago, kar jim je nazadnje uspelo v sezoni 2017/2018 pod Juppom Heynckesom. Nemškega velikana do rekordnega osmega zaporednega naslova državnega prvaka loči le še zmaga, ki jo bo lovil jutri proti Werderju iz Bremna.

Prvi državni naslov po letu 1990 pa lahko konec tedna osvoji tudi Liverpool, saj se prvenstvo naposled nadaljuje tudi v Angliji. Prvi bodo na zelenice v sredo stopili igralci Sheffielda in Aston Ville ter Manchester Cityja in Arsenala, ki bodo odigrali zaostali tekmi 28. kroga. Ekipa Jürgena Kloppa lahko postane prvak, če bi v mestnem derbiju v nedeljo premagala Everton, Manchester City pa klonil proti topničarjem.