Vse odkar se financira s katarskim denarjem, je pariški klub eden od največjih zapravljivcev na nogometni tržnici. A tudi finance francoskega prvaka očitno niso neusahljive, saj je prekinitev prvenstva zaradi pandemije koronavirusa tudi njih močno udarila po žepu. »Zadnji dogodki so pustili posledice za cel svet in to se bo poznalo tudi na tržišču. Govori se, da smo v klubu izgubili okoli 200 milijonov evrov. Res je, znesek je točen,« je povedal športni direktor PSG Leonardo in kot ukrep napovedal racionalnejše ravnanje kluba pri kupovanju nogometašev.

»Ne verjamem, da bomo leto imeli 100 milijonov evrov vredne prestope. Zdaj si nihče ne more privoščiti, da zapravi toliko denarja. Tudi mi ne. Izguba, ki smo jo utrpeli zaradi pandemije koronavirusa je znatna,« je še dejal Brazilec.

Parižani se po poročanju tujih medijev želijo letos okrepiti s Srbom Sergejem Milinkovićem Savićem iz Lazia in Francozom Kalidoujem Koulibalyjem iz Napolija, oba italijanska prvoligaša pa naj bi za svoja igralca zahtevala okoli 100 milijonov evrov.