Andrej Razdrh je Domžale prevzel septembra lani, ko je predčasno zapustil trenerski položaj v Taboru iz Sežane in ob Kamniški Bistrici nasledil Simona Rožmana. Nogometaše v rumenih dresih je vodil na 23 tekmah in zabeležil devet zmag, tri nedoločene izide in enajst porazov. Domžale zapušča s predzadnjega mesta v prvi ligi, v paketu z Razdrhom pa odhajata tudi pomočnika Darko Karapetrović in Amir Botonjić.

Razdrha je odnesel petkov remi na gostovanju v Kranju (1:1). Športni direktor kluba Matej Oražem ni dolgo čakal s prvo trenersko zamenjavo v prvi slovenski ligi med koronakrizo in rešitev poiskal v lastnih vrstah. Člansko moštvo prevzema dolgoletni klubski delavec Dejan Djuranović, ki je v igralski karieri osvojil devet šampionskih naslovov. Petkrat je bil prvak z Mariborom in štirikrat z Olimpijo. Športno pot je zaključil ravno v Domžalah in se nato podal v trenerske vode. Doslej je samostojno vodil drugoligaša Radomlje in Dob, večino trenerske poti pa je deloval v Domžalah. Prvo tekmo bo vodil v sredo na gostovanju pri Rudarju iz Velenja, ki v letošnji sezoni še ni zmagal.

»Odločitev je bila lahka. Imel sem veliko željo, da bi prevzel takšno moštvo, ki ga, tako kot okolje, dobro poznam. Trenutka za takšne stvari ne moremo izbirati, toda Domžale, ki so v zadnjih letih imele zelo uspešne rezultate, so trenutno v ne najboljšem položaju, ampak prepričan sem, da so tako fantje, kot tudi vsi ostali člani stroke, sposobni pripeljati klub v mirne vode, kjer bomo lahko brez težav začenjali novo poglavje. V zaključek prvenstva, ki je pred nami, se moramo zagotovo podati s pozitivnim razmišljanjem. Igralcem je potrebno povrniti samozavest, saj se vsi skupaj zavedamo, da so od prvega do zadnjega sposobni prikazati veliko več. Prepričan sem, da imamo kvaliteto za višja mesta, kot kaže lestvica ter da bomo letošnjo sezono zaključili brez dodatnih kvalifikacij,« je ob imenovanju povedal Dejan Djuranović.