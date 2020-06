Svoboda gibanja v Evropski uniji je od danes ponovno večja. Večina držav opušča nadzor, ki so ga uvedle na notranjih schengenskih mejah. Večinoma bo spet omogočeno nemoteno prehajanje meja. Vendarle pa zaradi različnih epidemioloških situacij in odločitev tamkajšnjih vlad vse države še ne bodo povsem sprostile prehajanje svojih meja.

Po podatkih evropske komisije Litva do sredine julija ohranja nadzor na svojih notranjih schengenskih mejah. Nadzora na notranji schengenski meji s Švedsko ne bo odpravila Finska. Do 21. junija bo nadzor na notranjih schengenskih mejah ohranila tudi Španija, Slovaška do 26. junija, Estonija pa do jutri.Ker se režim pri prehajanju meje nenehno spreminja, evropska komisija pripravlja tudi posebno spletno stran, na kateri bodo zbrane informacije o prehajanju meja in epidemiološko stanje v posameznih državah. Predvidoma naj bi bila dostopna danes.

Tako kot se neenako odpirajo notranje schengenske meje, v evropski komisiji podobno neenakomerno odpiranje pričakujejo tudi pri evropskih zunanjih mejah. Evropska komisija sicer nima pristojnosti, da bi upravljala notranje meje v schengenskem območju in zunanje evropske meje. Države same morajo odločiti, kdaj in kako bodo sprostile omejitve na zunanjih evropskih mejah. So se pa članice EU na zadnjem zasedanju notranjih ministrov izrekle za karseda koordinirano odpiranje meja.