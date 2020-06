Jeep je prenovil enega svojih najpomembnejših in tudi najbolje prodajan model compass, ki s 4,39 metra dolžinske mere spada med tako imenovane srednje velike športne terence. Manjše razlike so vidne že pri njegovi zunanjosti, še precej več sprememb pa je pri motorni paleti in pogonu. Proizvodnja je v tovarni v Italiji že stekla, prvi primerki pa bodo k nam predvidoma zapeljali sredi poletja. Cene so zaenkrat še neznanka.

1,3 l je prostornina novega bencinskega motorja, največje novosti pri prenovljenem jeepu compassu. Na voljo bo v različicah s 96 ali 110 kilovati (130 ali 150 konji), ob njem pa bo naprodaj tudi različica z 1,6-litrskim turbodizelskim motorjem, ki bo premogel 88 kilovatov (120 konjev). Vse omenjene različice bodo imele pogon na sprednji kolesni par, štirikolesni pa bo malce kasneje na voljo pri priklopnih hibridih, ki bosta premogla 140 in 176 kilovatov (190 in 240 KM).

6 novih vrst aluminijastih platišč in pet novih vrst barve karoserije je na voljo pri prenovljenem jeepu compassu.

»Compass je prvi avtomobil znamke Jeep, ki je v celoti narejen v Evropi, v Melfiju v Italiji. Gre za avtomobil, ki je namenjen tako družinam kot aktivnim posameznikom, primeren je za prosti čas, za ceste in za terene, je udoben in športen hkrati ter predvsem v vsem prilagojen okusu, željam in potrebam evropskega kupca. Skratka, zelo vsestranski avto,« pravi Jeff Hines, vodja Jeepa za Evropo.

40 % letne prodaje v Evropi pri znamki Jeep predstavlja model compass, ki je bil lani tudi na splošno najbolje prodajan model znamke na globalnem trgu.

30 % manjšo porabo bencina bo compassu zagotavljal novi 1,3-litrski bencinski motor v kombinaciji z dvokolesnim pogonom v primerjavi s starim 1,4-litrskim in štirikolesnim pogonom. Izpusti ogljikovega dioksida se bodo zmanjšali za do 27 odstotkov.

21,3 cm oziroma 8,4 palca je dolžina diagonale osrednjega na dotik občutljivega zaslona infozabavnega sistema, manjši pa ima diagonalo 17,8 centimetra (sedem palcev).