Trenutno stanje, ko so zaradi gospodarske krize cene goriva nizke, je z vidika žrtev gotovo alarmantno, saj nižje ko so cene, več se ljudje vozijo, posledično je več nesreč, tudi tistih najhujših. Je avtov na cestah torej preveč? Je skrajni čas, da se prometna strategija preusmeri v trajnostno mobilnost? Posledica koronavirusa so tudi ogromne zaloge avtomobilov, zato so v Evropi in tudi Sloveniji vse glasnejše govorice, da naj bi njihovo prodajo spodbudili s subvencioniranjem. Prodaja zalog bi namreč pospešila proizvodnjo novih, posledično bi to pomenilo, da bi tudi dobavitelji imeli delo, kar bi se pozitivno odrazilo pri slovenskih, ki so močno odvisni od dogajanja na evropskem, predvsem nemškem trgu. Pa so tovrstne subvencije res smiselne?

V Sloveniji jih trenutno premoremo zgolj za električne avtomobile, subvencija pa znaša 6 evrskih tisočakov oziroma tisočaka in pol manj kot lani. Pričakovano, saj prodaja električnih narašča, se pa zdi nesmiselno, da je država ukinila subvencioniranje priključnih hibridov, ki se za slovenske ceste zdijo kot pravšnja izbira. Sploh v luči nižanja ogljičnega odtisa, ki zadnja leta znova narašča. Ljudje pač kupujemo več bencinarjev kot dizlov, elektrificiranih vozil pa vsemu piaru navkljub komajda za vzorec.

Dejstvo je, da si gospodinjstvo brez lastniškega avtomobila življenje težko predstavlja, pa čeprav bi bila souporaba avtomobila za marsikatero družino bolj smotrna, predvsem pa cenejša, o čemer v svoji mesečni kolumni piše tudi naš novinarski kolega, ki je v začetku leta avtomobil prodal. Ljudje pač pozabljamo, da so predvsem v mestih na voljo okolju in denarnici bolj prijazne oblike prevoza, ki za nameček skrajšajo čas za premik od točke a do b. Prepričati ljudi o alternativah pa ni lahko.

Toda štejejo že majhni premiki. Prometni zastoji so namreč podvrženi nelinearnim učinkom: že majhno zmanjšanje obsega prometa povzroči velika zmanjšanja prometnih zastojev, manj je škodljivih izpustov in manj je nesreč. Seveda pa to ne pomeni, da avtomobilov ne potrebujemo in bi imel svet brez njih kakšen smisel. Gre za pomembno gospodarsko panogo, ki daje kruh milijonom, avtomobili pa v naša življenja prinašajo nekaj dobrega, saj se nakupa novega ali starega nemalokrat veselimo kot majhni otroci. Tega se proizvajalci dobro zavedajo, pa čeprav so pred njimi meseci, ko prodaje ne bodo spremljali z nasmeškom na obrazu. Toda čas celi rane, tudi proizvajalcem in prodajalcem avtomobilov jih bo.