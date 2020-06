»Ponosni smo na pestro izbiro športnih mustangov, ki se še dopolnjuje z novimi izpeljankami. Od Švedske do Šanghaja čedalje več ljubiteljev vožnje uživa z novim mustangom občutek svobode na panoramskih, odprtih cestah. V čast nam je, da že 56 let služimo lastnikom, navdušencem in oboževalcem, z veseljem bomo to poslanstvo opravljali še naprej,« je dejal Jim Farley, glavni operativni direktor Ford Motor Company. Lani je mustang globalno tako našel 102.090 kupcev, prodaja mustanga v Nemčiji se je povečala za 33 odstotkov, na Poljskem za skoraj 50 odstotkov, v Franciji pa so prodajo podvojili. Mustang je v Evropi kupcem na voljo kot fastback ali kabriolet, na izbiro pa sta dva motorja, in sicer petlitrski osemvaljnik z močjo 449 konjev in 2,3-litrski motor z močjo 291 konjev. Pri prvem se moč na zadnji kolesi prenaša prek 10-stopenjskega samodejnega in pri drugem prek šeststopenjskega ročnega menjalnika.