Voznik je z vozilom prehiteval tudi v nepreglednih ovinkih in v času, ko so nasproti prihajala vozila. Večino časa je vozil po nasprotni strani ceste, nekateri vozniki pa so morali v izogib trčenju z omenjenim vozilom celo zapeljati s ceste, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Policisti so zaradi velike nevarnosti v določenem trenutku prenehali s sledenjem. Vozilo pa so že našli in zasegli. Vožnjo obravnavajo kot kaznivo dejanje in opozarjajo, da so bila dejanja voznika smrtno nevarna. Vse, ki so se na relaciji Nomenj - Bitnje - Jereka - Koprivnik ali morda že prej, srečali s tem avtomobilom, prosijo, da pokličejo na interventno številko 113.