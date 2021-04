Ribniškim policistom je dal 27-letnik v petek pozno zvečer veliko dela. Na območju Rašice so ga skušali ustaviti, a njihovih znakov ni upošteval, ampak je odpeljal proti Kompoljam. Vozil je hitro in nevarno, bil je grožnja ostalim vozilom v prometu. V naselju Kompolje je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v parkiran delovni stroj. Tako on kot sopotnica sta se lažje poškodovala.

Mladenič je vozil brez dovoljenja in še neregistriran avto.