Đoković, Thiem in Zverev skupaj izrazili pomisleke o izvedbi OP ZDA

Teniški igralci Novak Đoković, Dominic Thiem in Alexander Zverev so izrazili dvom v organizacijo OP ZDA. Na novinarski konferenci v sklopu ekshibicijskega teniškega turnirja v Beogradu so dejali, da jih motijo strogi zaščitni ukrepi, ki bi posegali v pripravo tenisačev na enega največjih turnirjev na svetu.