Boris Dežulović: Janesz Jansza, egy derék katona kalandjai*

Ne damo Murske Sobote!« je v pravičniškem gnevu vzklikal Janez Janša na slavnostni seji slovenskega parlamenta ob dnevu državnosti in gledal naravnost v madžarskega veleposlanika, ki je prebledeval. »Ne damo Murske Sobote, ne damo Beltincev in Lendave!« je ponovil besni Janša, medtem ko je osramočen gospod veleposlanik s sklonjeno glavo hitel proti izhodu in zapustil slavnostno sejo.