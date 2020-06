»Tudi najmanjši žarek upanja za mir in blaginjo na Korejskem polotoku se je razblinil v temno nočno moro,« je poudaril vodja severnokorejske diplomacije po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij so Rijeve izjave tudi udarec za Trumpa, ki izboljšanje odnosov s Pjongjangom izpostavlja kot enega glavnih dosežkov mandata. Čeprav severnokorejski zunanji minister Trumpa, ki se bo na novembrskih volitvah potegoval za nov predsedniški mandat, ni omenjal poimensko, je bil v svojih izjavah kritičen tudi do njega. Poudaril je, da »Severna Koreja ne bo dala več ničesar, kar bi lahko uporabili kot dosežek, ne da bi za to dobila kaj v zameno«.

»Vprašanje je, če je še potreba po držanju za roke, ki smo si jih podali v Singapurju,« je še poudaril Ri. Dodal je, da z ohranitvijo osebnega odnosa ni mogoče ničesar izboljšati. Ob tem je napovedal, da bo Pjongjang vzpostavil »bolj zanesljive sile za soočanje z dolgoročnimi vojaškimi grožnjami ZDA«.

Trump in Kim sta se na prvem srečanju v Seulu 12. junija 2018 dogovorila za popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka ter se zavzela za vzpostavitev novih odnosov med ZDA in Severno Korejo. A po njunem drugem srečanju februarja lani so pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah.

Pjongjang je jasno nakazal, da ni zainteresiran za nove pogovore, dokler Washington zavrača umik sankcij oz. ne predstavi s tem povezane ponudbe. Rok glede tega je Severna Koreja ZDA postavila do konca lanskega leta, a ZDA niso izpolnile njenih zahtev.