Incident na italijanski meji s pripadniki Slovenske vojske, v katerega policija ni bila vpletena, ima notranje- in zunanjepolitične posledice. V Sloveniji se je zganil predsednik republike Borut Pahor (v sredini), ki je danes govoril z ministrom za obrambo Matejem Toninom (levo). Iz urada predsednika so sporočili, da sta z obrambnim ministrom soglašala, da je narava dogodka takšna, da »terja zelo temeljito preiskavo in jasne ugotovitve«, politična opozicija pa dopušča možnost, da bo prav Tonin naslednji minister, ki ga bo doletela interpelacija. Fotografija je z legendarnega »arhivskega« pohoda Pahorja in Tonina s predstavniki SV in policije sredi aprila ob južni meji pri reki Kolpi. (Foto: STA)