Notranji minister Aleš Hojs je na seji pojasnil, da je aktivacijo dodatnih pooblastil vojske predlagala policija. Sodelovanje vojske in policije na meji je Hojs ocenil kot dobro, škoda pa se mu zdi, da pripadniki Slovenske vojske policiji ne morejo pomagati tako, kot bi jim lahko. S predlogom so obenem po ministrovih besedah sledili opozorilom nekaterih opozicijskih strank in točno opredelili območja, na katerih bi Slovenska vojska ta pooblastila izvajala.

Predstavnik policije Peter Skerbiš je dodal, da se policija kljub številnim razpisom še vedno sooča s kadrovskim primanjkljajem. Ob dodatnih nalogah, ki jih prednje postavlja epidemija novega koronavirusa, pa se ubada tudi z vedno težjimi pogoji odkrivanja nezakonitih prehodov meje, je dodal. Za učinkovito varovanje meje bi morala biti tudi vloga vojakov po njegovih besedah aktivnejša.

Podobno meni tudi Boštjan Šefic iz urada predsednika republike Boruta Pahorja. Kot je dejal, Pahor podpira aktiviranje dodatnih pooblastil vojski s ciljem okrepitve nadzora na meji ter izboljšanja stanja na mejnem območju in v celotni državi. Ukrep bi namreč deloma razbremenil policijske enote, vojaki pa bi svoje naloge izvajali učinkoviteje.

V poslanskih skupinah so sicer stališča o dodelitvi dodatnih pooblastil vojski na meji podali že pred današnjo razpravo. Dvotretjinske podpore predlogu sodeč po tem tudi na tokratni seji ni pričakovati, saj mu podporo odrekajo v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB. Kljub temu pa obširna pojasnjevanja teh stališč tudi danes obetajo maratonsko razpravo.

Poslanec Levice Primož Siter je med drugim ocenil, da sta poslanstvi vojske in policije tako različni, da bi bilo napačno iskati skupne imenovalce. Gre za zgodovinsko vzpostavljeno razmejitev in bolj kot je bila oblast avtokratska, bolj je vojsko uporabljala za ohranjanje svojega položaja, je opozoril.

Dosedanje sodelovanje vojske in policije se je izkazalo kot zelo učinkovito in da o tem pričajo tudi podatki o prijetih migrantih in tihotapcih, je dodal Rudi Medved iz LMŠ. Je pa med drugim ministra povprašal po resničnosti namigov, da naj bi ministrstvo skušalo ob morebitni zavrnitvi predloga za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi rešitev doseči s spremembami zakona o nadzoru državne meje.

Podobno je zanimalo tudi njegovega poslanskega kolega Nika Prebila. Poudaril je tudi, da statistika še vedno kaže na zmanjševanje števila nezakonitih prehodov meje glede na lansko leto. Predlog je torej osnovan na predpostavki, da se bo število povečevalo, je pripomnil.

Minister Hojs je v zvezi z morebitnimi spremembami zakonodaje povedal, da želi vanjo zgolj prenesti dikcijo iz schengenskega zakonika, ki opredeljuje, da nazor državne meje opravljajo državnimi uradniki.

V zvezi s statistiko prehodov meje pa je pojasnil, da v 20 letih z izjemo leta 2015 niso našteli toliko nezakonitih prehodov meje kot lani in letos. Letos so sicer številke za spoznanje nižje kot lani, vendar pa je pri tem treba upoštevati, da so bile meje dva meseca in pol zaradi pandemije praktično zaprte.

Aktualna vlada je sicer s predlogom aktivacije omenjenega člena zakona o obrambi poskusila že spomladi, a ji ni uspelo. Predlog že na seji matičnega odbora v začetku aprila ni dobil zadostne, dvotretjinske podpore. Za njegovo potrditev bi bilo v DZ potrebnih 60 glasov.