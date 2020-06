Doslej so v manj kot dvomilijonski državi potrdili 3538 okužb in 169 smrtnih žrtev covida-19. Aktivno okuženih je še 1687 ljudi, od tega 960 v prestolnici Skopje, so danes sporočili z makedonskega ministrstva za zdravje.

V državi od začetka meseca poročajo o porastu okužb, ki jih je dnevno tudi več kot sto, a jih je bilo do danes največ manj kot 130.

Medtem se nadaljuje razprava o datumu razpisa predčasnih parlamentarnih volitev, ki bi morale potekati 12. aprila, a so jih zaradi epidemije novega koronavirusa preložili. Od takrat se stranke prepirajo glede datuma volitev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hina je danes poročala, da je vlada volitve razpisala za 5. julij, medtem ko druge tiskovne agencije o tem niso poročale. Mia je poročala le, da je vlada v sredo odredila nadaljevanje volilnih aktivnosti in da je prepričana, da bi volitve lahko potekale 5. julija. S tem datumom se zaradi porasta okužb z novim koronavirusom ne strinja desnosredinska opozicija.

Država ima že šest mesecev tehnično vlado, ki opravlja tekoče posle, potem ko je zaradi rdeče luči Bruslja za začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonije z EU januarja odstopil socialdemokratski premier Zoran Zaev in so razpustili parlament.

Socialdemokrati (SDSM), ki izpostavljajo, da država že dolgo nima pravih institucij in da je parlament že predolgo razpuščen, želi čimprejšnje volitve. Desnosredinska opozicijska VMRO-DPMNE medtem zaradi novega vala epidemije temu nasprotuje in socialdemokrate poziva, naj se namesto z volitvami raje ukvarjajo z zajezitvijo epidemije.

Predsednik države Stevo Pendarovski je danes sporočil, da bo v petek nagovoril narod. Sporočil bo svoja stališča do epidemije covida-19 in izrednih razmer, ki zaradi epidemije trenutno veljajo do 13. junija, pa tudi o načrtih za sklic novega sestanka strank o datumu volitev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V primeru podaljšanja izrednih razmer volitev v začetku julija ne bi mogli pripraviti, navaja Hina.