Slovenija je po razglasitvi epidemije novega koronavirusa zaprosila Japonsko za donacijo zdravila avigan in je ena izmed prvih držav na svetu, ki ga je uspela dobiti, in sicer za zdravljenje 100 oseb, so sporočili po današnji seji vlade.

Japonska postopek donacije za klinične raziskave sicer že vodi z 20 državami, med katerimi so Estonija, Albanija, Ukrajina, Ciper, Kosovo, San Marino, Srbija, Češka, Madžarska, Bolgarija in Luksemburg.

Zahteve glede uporabe doniranega zdravila avigan ustrezajo zahtevam, ki veljajo za zdravila, ki so predmet kliničnega preskušanja, so sporočili. V ta namen bo Univerzitetni klinični center Ljubljana izvedel akademsko klinično preskušanje in s tem prevzel nalogo priprave vloge za priglasitev na javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke ter za pridobitev mnenja komisije za medicinsko etiko.

Zdravilo sicer na trgu ni na voljo, izdelujejo in distribuirajo ga samo na zahtevo japonske vlade. Razvilo ga je japonsko podjetje Fujifilm Toyama Chemical, na Japonskem pa ga uporabljajo od leta 2014, a samo pri izbruhih gripe, pri katerih niso učinkovita obstoječa zdravila.

Kot kažejo dozdajšnje ugotovitve, pa favipiravir nakazuje možnost tudi učinkovitega načina zdravljenja pri lažjih potekih covida-19. Med prednostmi favipiravirja je jemanje zdravila skozi usta, kar je za paciente najprijaznejši način uporabe, obenem pa ne povzroča interakcije z drugimi zdravili, ki jih bolniki že jemljejo, so nedavno pojasnili na ljubljanski fakulteti za farmacijo.