Kina po svetu in Sloveniji počasi znova odpirajo vrata, pri čemer bodo veljale omejitve glede števila gledalcev. Letošnji slabi izkupički tako ne bodo omejeni zgolj na spomladanske izpade, temveč bodo morali filmarji računati na slabši zaslužek tudi v nadaljevanju leta. Poleg nižjega obiska je potrebno upoštevati še ustavljeno produkcijo, odpovedane projekcije in filmske festivale ter finančen vpliv krize za prihodnje projekte. Analitično podjetje Ampere Analysis zabavni industriji v naslednjih petih letih na svetovni ravni napoveduje celo 160 milijard dolarjev izgube. Zaslužki od prodaje kinovstopnic bi lahko v tem obdobju utrpeli več kot 24 milijard minusa. Hollywoodu grozi najslabša letina v zadnjih dveh desetletjih, potem ko je še lani ameriška tovarna sanj beležila rekordnih 42 milijard iz naslova prodaje vstopnic. Ker se največjim igralcem zaradi koronavirusa krepko majejo stolčki, so se krepko zamaknili tudi nekateri začetki predvajanja filmov. Pod drobnogled smo vzeli pet najbolj pričakovanih filmov.

Top Gun: Maverick (24. december) Med preložitvami, ki so udarile najnižje, je zagotovo novi Top Gun, na katerega smo čakali 34 let in naj bi temino kinodvoran ugledal poleti. Paramount Pictures je že nekaj let skrbno gradil marketinško zgodbo, vseeno pa ni mogel predvideti, da bomo Toma Cruisa nazadnje gledali na predbožični večer. Odbojka na mivki se seveda ne igra pozimi, a v tolažbo naj bo, da je glede na napovednike vse na svojem mestu. Vračajo se »Teliček« Pete Mitchell, spogledovanje z oblinami vojnega letalstva in prevelike doze testosterona. V cockpit drugega dela je sedel Joseph Kosinski, režiser filmov Tron: Zapuščina (2010), Pozaba (2013) in Samo za pogumne (2017). Miles Teller iz Ritma norosti (2014) bo igral Goosovega sina Bradleyja Bradshawa, oskarjevka Jennifer Connelly prevzema vlogo prve dame, med vidnejšimi igralskimi imeni pa so še Jon Hamm, Ed Harris in ledeni Val Kilmer.

Mulan (23. julija) Že konec marca bi morali v kinu gledati 200 milijonov dolarjev težko adaptacijo ene največjih Disneyjevih uspešnic. Igrana predelava animirane uspešnice iz leta 1998 obuja zgodbo o legendarni kitajski bojevnici, ki se v tradicionalni patriarhalni družbi izdaja za moškega, da bi lahko služila vojaški rok in ga prihranila svojemu slabotnemu očetu. V čevljih naslovne junakinje, ki jo opeva Balada o Mulan, bo kitajska igralka Liu Jifei, za režijo pa je poprijela Novozelandka Niki Caro, znana po dramah Legendi o jezdecu kitov in Severno od raja. Gre za doslej najdražji filmski projekt, ki je bil zaupan ženski filmarki. Igralska zasedba je v celoti azijska, proračun je v skladu z epskim nastavkom zgodbe, prestavitev pa je seveda v skladu s potrebo, da se takšen finančni vložek v praksi dodobra povrne. Prvi odzivi z zgodnjih projekcij v marcu so bili zelo spodbudni, izstopale so pohvale bolj odrasle zgodbe in fantastične koreografije bitk.

Ni čas za smrt (12. november) Če je naslov zadnje bondiade Ni čas za smrt, pa četrtmilijardni proračun pomeni, da za studio to pomeni predvsem, da ni čas za šale. Kot nadaljevanje Top Guna je bil tudi 25. film franšize najbolj znanega otoškega vohuna iz previdnosti prestavljen proti robu koledarja. Petič in zadnjič bomo v naslovni vlogi videli britanskega šarmerja Craiga Daniela, nastajanje filma pa je pestila težavna produkcija poškodovanih gležnjev in nenadzorovanih eksplozij ter pozivi k odpravi seksistične obravnave žensk. Slovito tajno kodo 007 bo sicer v filmu prvič prevzela temnopolta londonska igralka Lashana Lynch, kar sodeč po spletnih odzivih ni bilo po okusu tradicionalistom, ki so vihali nos tudi ob omembi, da bi lahko Daniela v telirani obleki nasledil Idris Elba. A spremembe v seriji filmov, ki je doslej v blagajne prinesla že več kot sedem milijard dolarjev, so očitno neizbežne. No, razen avtomobilov. Ti morajo ostati. Za režisersko krmilo bo tako prvič poprijel Američan Cary Fukunaga (Pravi detektiv). Igrajo še Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz in Ralph Fiennes.

Tenet (16. julij) Christopher Nolan je eno izmed tistih imen, ki imajo pri svojih projektih tako rekoč proste roke. Britanski maestro je dodana vrednost sodobnega Hollywooda, saj kot po tekočem traku niza vsebinsko bogate popkulturne uspešnice. 49-letni Londončan se je na prelomu tisočletja proslavil s kriminalno sestavljanko Memento, v kateri je časovnico pripovedi obrnil na glavo. S časovnimi ugankami je nadaljeval v Izvoru z Leonardom DiCapriem, čas pa bo proti svojemu koncu tekel tudi v znanstvenofantastičnem spektaklu Tenet. Kljub zdravstveni krizi je datum izida zaenkrat obstal, v medijih pa so se medtem pojavila ugibanja, ali bo film kljub vsemu vendarle prestavljen, saj se pri Warner Brothers upravičeno bojijo morebitne slab(š)e finančne slike. Deveti del Hitrih in drznih je Universal recimo prestavil celo na naslednje leto. Če bo prestavljen Tenet, pa bosta verjetno prestavljena tudi superherojska Čudežna ženska 1984 in puščavniški ep Dune, ki sta prav tako Warnerjeva. Samemu sebi v zelje hoditi se res ne spodobi.