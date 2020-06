Pri zasnovi ograjnega sistema za pritlično hišo smo poleg arhitekture objekta upoštevali obstoječe elemente in želje naročnika. Ograjni sistem smo razdelili na segmente glede na potrebo po zasebnosti pred zunanjim svetom.

Različni deli posestva potrebujejo različno zasebnost Sprednji del hiše, kjer je vstop na zemljišče, smo zaprli s samonosnimi in enokrilnimi vrati s polnilom iz perforirane pločevine. Samonosna vrata so praktična izbira, ker je gradbeni poseg minimalen prav tako kot vzdrževanje, saj nimajo tirnice po celotni odprtini vrat. Za najoptimalnejše delovanje ograje, ki poleg varnostnega elementa prida še vizualno zaokroženost, smo po želji naročnika vključili pogon za avtomobilski prehod, nabiralnik, domofon in električno ključavnico, da je bivanje še prijetnejše.

Oblika ograje sledi arhitekturi Obstoječ objekt z nastreškom na dvorišču, katerega funkcija je tako garaža kot vrtna lopa in je oblečen v lesene vertikalne elemente, smo povezali z ograjo s pomočjo cevne ograje, katere profili so pravokotne oblike, ki vizualno minimalno posega v prostor, hkrati pa zagotavlja optimalno zaščito pred zunanjim svetom. Torej z igro polno-praznih elementov smo zaokrožili portal objekta in našli ravnovesje med intimnostjo in varnostjo.

Prilagajanje potrebam lastnika in hkrati prostora je ključno Na drugih delih zemljišča je ključna funkcija ograjnega sistema preprečitev prehoda. Na strani, kjer stojijo drugi objekti, smo za varnost uporabili klasično panelno ograjo, za vizualno prepreko pa smo predvideli hitrorastočo in košato zasaditev. Preostali del objekta, kjer z vrta in zelenice gledamo na okoliške travnike in gričke, pa smo pustili vizualno popolnoma odprt, za preprečevanje vstopa na zemljišče pa smo zopet uporabili zanesljiv in preverjen sistem – panelno ograjo s stebri s skritimi sponkami.

Za piko na i – barva po naročilu Barvo ograje smo prilagodili obstoječim elementom, saj s tem pridobimo skladnost celotnega objekta. Uporabili smo strukturno mat barvo s svetlečim prahom, ki nima sijaja in zaradi tega še dodatno izstopa. Vsi ti drobni detajli so tisto, kar da tej zunanji ureditvi svoj značaj. Avtor: Tina Petek, dipl. ing. arh., foto in izvedba: Ograje Kočevar, d. o. o.