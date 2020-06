Neznanci so izpred pariške dvorane Bataclan januarja lani ukradli Banksyjev grafit žalujoče ženske, ki je predstavljal simbol spominjanja in pripadnosti. Delo uličnega umetnika in aktivista je poklon žrtvam, ki so umrle v terorističnih napadih leta 2015. Skupina zamaskiranih oseb je sicer opomnik izrezala s kotnimi brusilkami in ga na tovornjaku odpeljala neznano kam, okroglo leto in pol zatem pa je bil torej najden v italijanski pokrajini Teramo, poroča CNN.

Banksy je ulični umetnik in aktivist, ki ostaja anonimen. Prava senzacija je postal oktobra leta 2018, ko se je njegovo slavno delo Deklica z balonom takoj po nakupu za rekordnih 1,042 milijona britanskih funtov na dražbi v Londonu delno samouničilo. Nekateri menijo, da je bil na dražbi osebno prisoten. Videli naj bi namreč moškega s črnimi očali in klobukom, kako se kmalu po dogodku preriva z varnostniki v bližini vhoda v dražbeno hišo.