Razstava, ki so jo odprli septembra, je bila predvidena za ogled do 22. novembra, vendar je muzej trenutno zaprt zaradi nemških ukrepov za zajezitev koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vendar pa je možno, da jo bodo podaljšali, je povedal Schultz, ki se trenutno dogovarja tistimi, ki so dela posodili.

Muzej v zvezni deželi Hessen, ki se osredotoča na sodobno umetnost, prikazuje različna Banksyjeva dela. Urejena so kot instalacije v tako imenovani "urbani umetniški kletki".

Banksy, ki prihaja iz Bristola na jugozahodu Anglije in se je konec 90. let preselil v London, je zaslovel z družbenokritičnimi in običajno kontroverznimi motivi, ki se na ulicah pogosto pojavijo nepričakovano.