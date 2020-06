Dvaindvajsetletni moški je dopoldan obiskal svojo nekdanjo osnovno šolo v kraju Vrutky na severu Slovaške in napadel več ljudi. Po navedbah slovaških medijev je bil prvotna tarča ravnatelj šole, a ga je uspel le porezati, medtem ko je njegovega namestnika z nožem ubil. Med štirimi ranjenimi, ki so jih odpeljali v bolnišnico, sta še dva otroka.

Ubiti učitelj ali učiteljica, poročila o tem zaenkrat še niso natančna, je skušal napadalcu preprečiti vstop v šolo, pri čemer ga je ta do smrti zabodel. Nato je vdrl v prvo učilnico in napadel otroke.

Zatem je iz stavbe, v kateri so vrtec, osnovna in srednja šola, pobegnil, policisti so ga uspeli ujeti nedaleč stran. Sledilo je streljanje, policija je napadalca ubila, strelski obračun sta z ranami zapustila še dva policista.

Več okoliščin napada, kakor tudi ne motiv, zaenkrat ni znanih, napadalec pa v času šolanja naj ne bi bil problematičen.