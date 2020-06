Vse poškodovane so odpeljali v bolnišnico, njihovo zdravstveno stanje pa naj ne bi bilo kritično, so sporočile oblasti okrožja Cangwu v pokrajini Guanxi, kjer je prišlo do incidenta.

Do napada je prišlo zjutraj okoli 8.30 po lokalnem času, ko so otroci prišli k pouku. V napadu moškega, starega okoli 50 let, naj bi bila resneje poškodovana predvsem dva učitelja. Otroci naj bi imeli le lažje poškodbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Kitajskem v zadnjih letih prihaja do vse več podobnih napadov na šole in tudi vrtce. Novembra lani je nek moški vdrl v vrtec v provinci Yunnan na jugozahodu Kitajske in poškropil otroke s korozivno tekočino. 51 je bilo poškodovanih.

Septembra pred tem je bilo v pokrajini Hubei v osrednjem delu države ubitih osem šolarjev. Napad naj bi izvedel 40-letni moški.

Aprila lani je moški z nožem v osnovni šoli v pokrajini Hunan ubil dva človeka, še dva pa ranil. Aprila 2018 pa je bilo v napadu moškega z nožem na skupino šolarjev ubitih devet otrok.