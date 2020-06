Duševne in finančne stiske roparja policista

Šestinštiridesetletni Sebastijan K., ki je po torkovem ropu banke na Cankovi storil samomor, je bil 25 let zaposlen na policiji. Vodstvo Policijske uprave Murska Sobota je bilo seznanjeno z njegovimi duševnimi in finančnimi stiskami, kljub temu mu je pred poldrugim mesecem vrnilo pooblastila in službeno pištolo.