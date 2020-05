»Nisem bil poškodovan, le v šoku, prestrašen, bal sem se za življenje,« je na sodišču pripovedoval Sintalov varnostnik Peter B. o bližnjem srečanju z roparji, ki so 20. junija lani ob natanko 18.07 obiskali prodajalno ur in nakita Slowatch 1991 na ljubljanski Čopovi. »Rekel sem si, če bom miren, bomo preživeli. V službi imamo navodila, da se ne upiramo. Če bi se, ne vem, kako bi se končalo…« je še dejal varnostnik, ki tam dela že sedem let.

Prestrašena prodajalka Kot smo že pisali, so bili roparji trije, za zdaj pa sodijo le 33-letnemu Beograjčanu Miljanu Božilovu. Drugi naj bi bil srbski državljan Nebojša Kurteši, ki ga iščejo s tiralico, tretji, s katerim je imel varnostnik največ opraviti, pa ostaja neznanka. »Stal sem sredi trgovine, ko sem pred vhodom zagledal stranko. Z daljincem sem ji odprl vrata. Moški je naglo stopil noter, potem pa že izvlekel pištolo. Umikal sem se nazaj, zrinil me je v zadnji del trgovine ob zid. Nič ni govoril. Dvignil je roko, kot da me hoče udariti v glavo, čutil sem, da me je z roko oplazil po zatilju. Potem sem šel na tla,« je pričal varnostnik. Dogajanja v sprednjem prostoru ni videl, slišal je le razbijanje drugih dveh roparjev s sekirama po vitrinah. Ko se je sprožila dimna zavesa, so pobegnili. »Sprožiti bi se morala že prej, po prvem udarcu po vitrini,« je še dejal Peter B., ki je takrat pritisnil na tako imenovano tipko za paniko. »Prej mi je daljinec padel iz rok. Ponj bi moral seči kake pol metra stran, a si nisem upal. Potem sem šel k Maruši, tudi ona je bila v šoku,« je povedal o prodajalki, ki je bila v sprednjem prostoru. Slowatchev zastopnik Mitja Erjavec je razložil, da je bila potem nekaj časa na bolniški. »Zdaj že dela, a na svojo željo v drugi poslovalnici, na Čopovi ne zmore več,« je pojasnil. Maruša S. je sodišču že sporočila, da ne želi še enkrat pričati. Dogovarjali so se, da bi jo zaslišali prek videokonferenčne povezave iz varne sobe. A sta se zagovornik Žiga Klun in tožilec Iztok Stražar strinjala, da to niti ni potrebno. Že med sodno preiskavo je namreč povedala, da je bila med ropom na tleh in gledala v ploščice.