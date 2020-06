Sredi belega dne je v manjšem kraju ob vznožju Goričkega prišlo do oboroženega ropa tamkajšnje poslovalnice Deželne banke. Oborožen moški je okoli treh popoldne stopil v poslovalnico v Cankovi in od zaposlenih terjal denar, uslužbenka mu je gotovino tudi izročila. Med ropom v poslovalnici ni bil nihče poškodovan. Po dejanju je pobegnil iz poslovalnice, pred katero (v bližini je tudi bencinska črpalka, nedaleč stran nekaj lokalov) pa je bilo v tistem času kar nekaj domačinov. Dva sta stekla za njim. Po poročanju lokalnih medijev skoraj kilometer. Vse do bližnjega nogometnega igrišča. Domačini so slišali, kako so odjeknili streli. Ropar naj bi storil samomor. Policija je zelo hitro potrdila, da je ropar umrl, kaj več podrobnosti pa ne. Eden od domačinov, ki so se pognali za storilcem, je bil poškodovan.

S Policijske uprave Murska Sobota so danes zvečer poslali presenetljivo informacijo, da je bil ropar policist, zaposlen na eni izmed policijskih postaj PU Murska Sobota. »Zato smo o tem takoj obvestili posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, ki je pristojen za obravnavo sumov kaznivih dejanj, ki so jih osumljene uradne osebe s policijskimi pooblastili. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner je strokovnim službam na generalni policijski upravi naročil, da vsestransko preverijo okoliščine dogodka. Trenutno še intenzivno potekajo vse aktivnosti, zato bomo lahko več informacij posredovali jutri,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. pk