Ladji Triglav in Ankaran končno na remont

Slovenski ladji Triglav in Ankaran bosta naposled lahko šli v remont. Po dolgotrajnem postopku javnega naročila so na ministrstvu za obrambo namreč končali izbirni postopek ponudnikov za popravila in vzdrževanje na trupih ladij ter njune navtične opreme.