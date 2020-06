»Moram se vrniti,« je bolgarski tajkun Vasil Božkov razlagal v Dubaju za spletno stran Bloomberg. Menda hoče vse manj priljubljenega premierja Bojka Borisova, kateremu zdaj očita, da je v prejšnjih letih skupaj s finančnim ministrom Vladislavom Goranovom neposredno od njega prejel več deset milijonov evrov, vreči z oblasti. Kot je razkril, so se dogovorili, da bo Božkov Borisovu, ki je na čelu vlade s kratko prekinitvijo od leta 2009, in njegovim dal za ustrezno davčno zakonodajo 20 odstotkov dobička. Premier, ki je tudi voditelj konservativne populistične stranke GERB, seveda to zanika: »Niti centa, ne evra, ne leva nisem prejel od Božkova!«

Vsekakor je težko verjeti, da milijarder Božkov pri svojem bogatenju v preteklosti ne bi imel podpore bolgarskih vlad, najbrž vseh. Bolgarija ima od vseh članic EU največ korupcije in organiziranega kriminala, najbrž je tudi zato najrevnejša članica povezave. Sicer je v zadnjih 30 letih ostalo nepojasnjenih okrog 150 umorov, povezanih z bojem tajkunov in njihovih mafij za prevlado. Največ se jih je zgodilo v letih 2001–2009, ko je bil Borisov, ki je po prevratu leta 1989 organiziral varovanje nekdanjega partijskega voditelja Todorja Živkova, prvi sekretar notranjega ministrstva in župan Sofije.

Dolg seznam kriminalnih dejanj Še lani je Božkov, ki je imel premoženje v igrah na srečo, zavarovalnicah, gradbeništvu in tudi v antičnih starinah, veljal za enega najbogatejših tajkunov v vzhodnih članicah EU. Januarja letos, ko so začeli proti njemu preiskavo, pa je ogromno izgubil. Med drugim je parlament nacionaliziral njegovo loterijo, ki je imela na leto 1,5 milijarde evrov prometa ob tem, ko 57 odstotkov Bolgarov poskuša obogateti v igrah na srečo, kar je poleg Malte največji delež v članicah EU. Božkovu pa je januarja – drugače kot večini njegovih sodelavcev in članov njegove družine – uspelo zbežati v Dubaj. Zdaj čaka na odločitev Združenih arabskih emiratov, ali ga bodo izročili Bolgariji, kjer ga čaka sojenje zaradi 18 kriminalnih dejanj, kot so podkupovanje, štirje naročeni umori (v boju za trg za igre na srečo), vodenje kriminalne organizacije, davčne utaje 350 milijonov evrov, prirejanje rezultatov v igrah na srečo, poskus posilstva, nezakonito prisvajanje antičnih starin, izsiljevanje in poskus vpliva na organe pregona. Božkov vse te obtožbe zavrača in trdi, da si jih je izmislil premier Borisov. Vendarle je že leta 2005 ameriško zunanje ministrstvo, kot kažejo razkritja WikiLeaksa, imelo dokaze, da je Božkov vpleten v »pranje denarja, goljufije pri privatizaciji, izsiljevanje in pobiranje denarja za zagotavljanje varnosti (protection money)«.