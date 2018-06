»Zunanje meje EU je treba takoj zapreti,« je poudaril Borisov, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. »K temu pozivam že leta na vseh vrhunskih srečanjih EU in sem bil deležen samo kritik,« je dodal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Dejal je še, da se bo v Bruslju zavzel tudi za to, da bi v EU spuščali samo ljudi, ki dejansko bežijo pred državljanskimi vojnami. »Gre za državljanske vojne, ki smo jih kot zahodni svet, hote ali nehote, povzročili sami,« je izpostavil.

EU mora poleg tega po besedah bolgarskega premierja vzpostaviti in financirati sprejemne centre za begunce izven unije, denimo v Libiji, Jordaniji ali Turčiji.

Vlada v Sofiji ob tem podpira tudi idejo, da se evropske mejne in obalne straže Frontex ne zgolj okrepi, ampak se jo preoblikuje v mejno policijo. »Ves čas govorimo o migracijskih tokovih. Če želimo ustaviti tok, moramo najprej ustaviti izvor,« je poudaril Borisov, pri čemer je po navedbah APA mislil konfliktne države na Bližnjem vzhodu.

Čehi bodo sledili Nemcem in Avstrijcem

Češki premier Babiš, sicer vodja populistične stranke ANO, pa je zagrozil, da bo tudi njegova država na mejah zavračala migrante, če bosta to počeli Nemčija in Avstrija. »V tem primeru bo češke mejne prehode nadzorovala policija, imamo pa tudi zasilni načrt, v skladu s katerim bomo na mejo poslali tudi carinike in vojake,« je pojasnil.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je namreč v začetku tedna napovedal, da bo Nemčija po vrhu EU, ki bo konec prihodnjega tedna, začela zavračati migrante, ki so bili že registrirani v drugi državi članici, če evropski voditelji ne bodo dosegli evropske rešitve. Nemška kanclerka Angela Merkel nasprotuje tem enostranskim ukrepom in se zavzema za dvostranske ali večstranske dogovore z državami, ki so najbolj obremenjene.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz v primeru zavračanja na nemških mejah pričakuje posledice na evropski ravni. »Kratkotrajna zaostritev nadzora na notranjih mejah EU bi lahko sprožila domino učinek, ki bo odvračal nezakonite migracije, saj ne bo več tako lahko priti do Nemčije, Avstrije in Švedske,« je 31-letnik danes povedal za nemški tabloid Bild.

Dunaj je na to po kanclerjevih besedah pripravljen. Storili bomo vse potrebno za zaščito naših meja. To bo pomenilo varovanje meje na Brennerju in tudi v številnih drugih krajih," je pojasnil po poročanju APA. Avstrija bo sicer s 1. julijem od Bolgarije prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.

O migracijah bodo na nedeljskem mini vrhu v Bruslju razpravljali voditelji EU, vendar pa se tega zasedanja ne bodo udeležili vsi. Bojkot so napovedale države višegrajske četverice, torej tudi Češka.