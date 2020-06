Francoski turist Philippe Delabarre je lansko jesen ravno prispel pred hotel v Ajdovščini, ko se je nanj brez pravega razloga spravil 19-letni Alexander Brecelj in ga z nožem porezal po vratu. Če Francoz zaradi burje in mraza ne bi nosil šala in jakne, bi bil rez po vratu zanj lahko usoden. V ponedeljek je prek videokonference prvič znova videl napadalca.

Dovolj je bil že pogled

Bolj kot kar koli drugega je od njega želel izvedeti, zakaj ga je napadel in ali sploh ve, koga je napadel. A pojasnila ni dočakal, saj se Brecelj, švedski državljan slovenskih korenin, ne spomni ničesar in na vprašanja ne odgovarja.

»Z avtom sem se pripeljal pred hotel, odprl sem prtljažnik, da bi vzel kovčke. Kakšnih deset metrov stran se je napadalec pogovarjal po telefonu. Mojo pozornost je pritegnil, ker je deloval zelo jezen in se je drl na svojega sogovornika. Zato sem ga pogledal,« se je spominjal Francoz. Pogled je bil očitno dovolj, da se je Brecelj odločil za napad. Delabarre je povedal, da se mu je zelo hitro približal, ga v angleščini še vprašal, zakaj ga tako gleda, nato pa z desnico dvignil nož in ga napadel. »Ranil me je v vrat. Začel sem se braniti z rokami in nogami, saj je hotel nadaljevati. V rokah je še vedno držal nož, zamahoval je proti meni. Vse skupaj je trajalo od 20 do 30 sekund,« je nadaljeval. Ko je na vpitje Francozove partnerice na kraj dogajanja pritekel še eden od gostov hotela, je napadalec odnehal in povsem mirno odšel. »Način govora in njegov pogled sta kazala na to, da je ali neprišteven ali pa pod vplivom drog. Vsekakor ni bil mirna in razumna oseba,« se je Delabarre spomnil napadalca, še danes prepričan o tem, da je slednjega zmotilo, ker je slišal njegov glasni pogovor po telefonu. »Verjetno je menil, da sem razumel pogovor, vendar nisem razločil niti jezika,« je dejal.

Na vratu je pokazal brazgotino. V bolnišnici so mu po napadu vreznino zašili z devetimi šivi. »Dobro, da sem imel na sebi jakno in šal, ki sta me zaščitila, sicer me verjetno ne bi bilo več,« je povedal. Ker ga je dogodek zelo pretresel in ga še vedno preganja v mislih, se je odločil, da bo od napadalca zahteval 15.000 evrov odškodnine, bolj kot ta pa se mu zdi pomembno, da bo mladenič za dejanje kaznovan. »Storite vse, da česa takega ne bo naredil nikomur več,« je sporočil sodnici.