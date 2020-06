Sedmega januarja se je na Letališki cesti v bližini nakupovalnega središča BTC odvila prava filmska akcija. Osupli mimoidoči so bili priča, kako so policisti z zakritimi obrazi skočili iz avta in prijeli moškega. S PU Ljubljana je šele nekaj dni pozneje prišla skopa informacija, da so prijeli moškega, ki je načrtoval umor dve leti starejšega someščana, s katerim je v preteklosti prišel v spor. Za kakšen spor gre, niso razložili, osumljenega pa naj bi vodilo maščevanje. K umoru naj bi napeljeval 41-letnega Ljubljančana in mu tudi priskrbel orožje. »Tudi sam si je priskrbel pištolo in 39-letno žrtev iskal po Ljubljani,« so pojasnili. Včeraj je pred sodnico Špelo Koleta prvič stopil aretirani, gre za 36-letnega Alena Žilića. Na vprašanje, ali priznava navedbe iz obtožnice, v kateri mu očitajo napeljevanje k umoru, je odgovoril kratko, a odločno: »Ne!«

25.000 evrov nagrade

Podrobnosti očitkov še niso znane, saj je bil predobravnavni narok namenjen le temu, da se obtoženi izreče o krivdi, da se dogovorijo o dokaznih predlogih in poteku sojenja. Toda v grobem: tožilstvo trdi, da naj bi Žilić znanca napeljeval k umoru Duška D., in to zato, ker ga je ob neki priložnosti v gostilni udaril po glavi. Žilić naj bi h krvavemu dejanju napeljeval Amirja O., ki je to tudi prijavil na policiji. Amir O. pravi, da mu je Žilić grozil in se ga je bal. Nanj naj bi pritiskal od decembra do aretacije.

Pred začetkom naroka, torej še pred sodno dvorano, je med obrambo in tožilstvom beseda nanesla tudi na kazen, ki bi jo slednje predlagalo za primer priznanja krivde. Ko je bilo omenjenih deset let zapora, je zagovornik pogovor takoj prekinil. Tožilka Liljana Tomič zato pred sodnico Koletovo višine kazni niti ni omenjala, češ da obtoženi kaznivega dejanja tako ali tako ne namerava priznati. Kar se je potem res zgodilo.

Obramba pravi, da Žilić ni storil nič nezakonitega in da je Amir O. na policiji in v sodni preiskavi lagal oziroma krivo pričal. V resnici naj bi prav Amir O. želel umoriti Žilića. Malo preden je Žilića ovadil, je nanj streljal pred hotelom na obrobju Ljubljane, a ga ni zadel. Obramba je predlagala tudi zaslišanje treh prič, ki naj bi se jim nato pridušal, ker mu Žilića »ni uspelo dobiti« in da ga je »za to v avtomobilskem predalu čakalo 25.000 evrov«. Zato ga je obtoženi skupaj z odvetnikom že ovadil zaradi poskusa umora.