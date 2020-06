Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB vložile interpelacijo ministra Hojsa

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. Zaradi odločitve ministrstva, ki omogoča koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, so interpelacijo zasnovali v SD, po usklajevanju z drugimi strankami pa so jo danes dopolnili še z nekaterimi drugimi očitki, so potrdili v SD.