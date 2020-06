44-letni belec Chauvin je 25. maja med aretacijo pritiskal s kolenom na vrat 46-letnega temnopoltega Floyda skoraj devet minut, dokler ni izdihnil. Posnetek umora je obkrožil Ameriko in sprožil močno reakcijo javnosti.

Naslednje sodno zaslišanje Chauvina, ki je obtožen umora, uboja in napada, bo 29. junija. Ključno v tem primeru in tudi v drugih podobnih, ko so morali policisti odgovarjati, je obstoj posnetka incidenta.

Brez posnetkov ali prič se policisti običajno izvlečejo z laganjem. V četrtek sta tako dva policista odrinila 75-letnika, ki je padel in zakrvavel iz ušesa. Proti obema je sedaj vložena obtožnica, čeprav je v policijskem poročilu o incidentu pisalo, da se je gospod sam spotaknil.

V Philadelphii so policisti trdili, da je protestnik policista porinil s kolesa, posnetek pa kaže, da je policist pretepal protestnika z gumijevko. Aprila je policist v Sacramentu 14-letnika med aretacijo okrutno tepel, vendar tega v poročilu o aretaciji ni bilo.

Tudi poročilo o aretaciji in smrti Floyda v Minneapolisu uvodoma niti z besedico ni omenilo dejstva, da mu je Chauvin pritiskal koleno na vrat. Kriminolog univerze Bowling Green State Philip Stinson je za CNN povedal, da je takšno obnašanje policije splošno razširjeno. Dokler ni posnetka in javnega razburjenja, se izmažejo brez posledic.

Obtožnice zaradi sodelovanja pri umoru so vložene tudi proti trem Chauvinovim nekdanjim kolegom, ki ga niso ustavili. Eden od njih je temnopolt novinec v policiji, ki se je dolga leta otepala obtožb o rasizmu in surovosti, v okviru reform pa so začeli najemati več pripadnikov manjšin.

Krsta s Floydovim truplom je od danes na ogled v slovo v teksaškem Houstonu, kjer ga bodo v torek pokopali. Pred poslopjem s krsto se že ves dan vijejo dolge vrste žalujočih in tistih, ki želijo tudi s tem opozoriti na tragičnost institucionalnega rasizma in kulture nasilja v policiji.

Spremembe le na lokalni ravni Obetajo se spremembe, ki pa bodo do zamenjave oblasti v Beli hiši izpeljane le na lokalnih ravneh. Predsednik ZDA Donald Trump se je odločil, da bo šel skupaj na letošnje volitve kot zaščitnik policije. Pobude za spremembe so v zveznem kongresu omejene le na demokrate, ki so v ponedeljek 8 minut in 46 sekund s klečanjem in molkom počastili Floyda. Toliko časa je namreč Chauvin klečal na Floydovem vratu. Trump je dobil novo temo za volitve s pozivi protestnikov za reforme pod naslovom "Vzemimo sredstva policiji". Gre za pobudo za korenite spremembe v načinu izvajanja nadzora ter skrbi za red in mir v skupnostih z manjšim poudarkom na surovi sili. Del pobude je med drugim prenehanje oboroževanja policistov z najsodobnejšo vojaško opremo, manj denarja za nasilna sredstva postopanja s protestniki in več porabe za preventivne programe. "Radikalno levi demokrati želijo odvzeti sredstva in zapustiti našo policijo. Oprostite, jaz želim zakon in red," je tvitnil Trump. Nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani in njegov nekdanji policijski komisar Bernard Kerik sta opozorila, da želi zaradi protestov proti policijskemu nasilju in pozivov k reformam vrste newyorške policije zapustiti 600 ljudi. Newyorška policija ima 38.000 pripadnikov in protestniki omenjenim 600 želijo veliko sreče pri iskanju nove službe. Župan Bill de Blasio je že napovedal nekaj reform in med drugim tudi, da bodo del denarja za policijo namenili programom preventive pri mladih. Lanskoletni proračun newyorške policije je znašal šest milijard dolarjev in mestni nadzornik Scott Stringer je napovedal, da bi ga lahko v naslednjih štirih letih zmanjšali za milijardo.