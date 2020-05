Po množičnih protestih v ameriških mestih zaradi ponedeljkove smrti 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu v Minnesoti so danes policista, ki je Floydu s kolenom stopil na vrat, obtožili umora. »Imamo dokaze, imamo posnetek, ki ga je naredil mimoidoči, to grozno stvar, ki smo jo vsi morali gledati vedno znova, imamo posnetek kamere na uniformi policista, imamo izjave nekaterih prič,« je dejal tožilec Mike Freeman. Floyd na posnetku prosi policista, naj mu pusti do zraka, in pravi, da umira.

Ni sicer pričakovati, da bo obtožba policista Dereka Chauvina hitro pomirila temnopolte in druge, ki v dogodku vidijo dokaz diskriminacije in rasizma ter so se vrnili na ulice z vzklikom Življenja temnopoltih štejejo, ki je nastalo ob podobnih primerih v preteklosti.

Očitki Klobucharjevi, ki ji padajo delnice za Belo hišo Dogajanje je dobilo tudi več političnih plati. Ena se dotika senatorke iz Minnesote slovenskih korenin Amy Klobuchar, ki je bila pred politično kariero tožilka v Minnesoti, zdaj pa so nanjo začeli leteti očitki, da ni preganjala policista Chauvina, ko je s še petimi kolegi leta 2006 ustrelil 42-letnega temnopoltega osumljenca, ki je proti njim mahal s pištolo. Klobucharjeva je to zavrnila rekoč, da se za vložitev obtožnice ni odločila velika porota, ker imajo policisti pravico streljati na osebo, ki proti njim meri s pištolo. Gotovo pa ta dogodek zmanjšuje možnosti Klobucharjeve, da bi jo demokratski predsedniški kandidat Joe Biden izbral za svojo podpredsedniško kandidatko, saj potrebuje glasove temnopoltih, med katerimi senatorka zaradi preteklega tožilskega dela ni priljubljena.

O plenjenju in streljanju Predsednik Donald Trump pa je bil deležen še enega posega podjetja Twitter, ko je ob obsodbi nasilja ob protestih zaradi smrti Floyda zapisal, da »ko se začne plenjenje, se začne streljanje«. Twitter je ob to njegovo sporočilo dodal opozorilo, da krši pravila o prepovedi poveličevanja nasilja, ni pa ga izbrisal. Trump je kasneje objavil še en tvit in zapisal, da noče, da se dogajata plenjenje in streljanje, in da je to od začetka tudi mislil. Ponekod je ob protestih, nasilju in plenjenju prišlo do streljanja, v Kentuckyju je bilo ranjenih sedem ljudi v protestih, ki so tam potekali zaradi smrti temnopolte ženske, ki so jo marca ustrelili v njenem stanovanju. Trump je v četrtek napovedal ukrepe proti družbenim omrežjem, ki po njegovem zatirajo konservativne glasove. Odpravil naj bi določilo, po katerem jih ni mogoče tožiti zaradi vsebine, ki jo objavljajo uporabniki. ba, agencije