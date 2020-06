Na vprašanje o tem, ali bi lahko Slovenija zaradi neugodne epidemiološke slike v nekaterih državah ponovno zaprla mejo, je Hojs odgovoril, da je v nedeljo sprejeti vladni odlok glede prehajanja meje oblikovan tako, da na njegovi podlagi vlada sprejema sklep, katere države so varne in katere ne.

V skladu s tem odlokom je Severna Makedonija, kjer v zadnjih dneh beležijo velik porast novih okužb, od danes na "listi nevarnih držav", je pojasnil. Njeni državljani nimajo prostega vstopa v Slovenijo, pač pa morajo v 14-dnevno karanteno, enako pa zdaj velja tudi za slovenske državljane, ki prihajajo iz Severne Makedonije, je povedal.

Glede drugih držav na območju nekdanje Jugoslavije je dejal, da je tudi BiH blizu meje, ko bi bil potreben podoben ukrep kot za Severno Makedonijo. Zaenkrat Slovenija še nima relevantnih podatkov iz BiH, je pojasnil.

Poleg tega se postavlja vprašanje, kakšne so epidemiološke razmere v Srbiji, glede na to, da je bil prehod med to državo in Severno Makedonijo "relativno odprt", je povedal.

Po njegovih besedah so sicer epidemiološke stroke držav z območja bivše Jugoslavije dovolj usposobljene in verodostojne, da posredujejo pravilne podatke.

"Če bi se hrvaška epidemiološka slika dramatično poslabšala - k sreči za zdaj nimamo teh indicev, tudi ni takšnih podatkov - bi bilo mogoče zapreti tudi mejo proti Hrvaški," je povedal. To pa pomeni tudi nezmožnost tranzita v Hrvaško iz drugih držav EU in schengenskega območja.

Vlada je s sklepom, sprejetim v nedeljo na dopisni seji, na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne 14-dnevne karantene, dodala Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico. Že pred tem so bile na seznamu Hrvaška, Avstrija in Madžarska. Obenem je vlada sklenila, da lahko državljani Slovenije, Avstrije in Madžarske mejo prehajajo tudi izven kontrolnih točk.