Sedanja vlada je kot podpornica kolaborantstva in tudi ustaštva končno pokazala pravi obraz. V Jasenovcu, kjer so ustaši umorili nekaj deset tisoč Srbov, Judov, Romov, komunistov in okoli 400 Slovencev, od tega 20 duhovnikov, se rane še niso zacelile, pa se ustaške klavce, okrutnejše od nacistov, celo reklamira. To je seveda načrtno dejanje z namenom opravičevanja kolaboracije, kar se lahko dogaja le v politično skorumpirani državi, ki ne ceni svoje zgodovine odpora proti nacifašizmu.

Zanimivo bo videti, kdo se bo udeležil tega sramotnega dogodka, predvidevam, da le pristaši kolaboracije. Upam pa, da bo večina zadevo ignorirala.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki